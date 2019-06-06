Войти
Зеленский ответил на петицию за свою отставку
резонанс
Зеленский ответил на петицию за свою отставку
Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО
позиция
Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

У Зеленского считают, что Рада мстит им и украинскому народу

298
У Зеленского считают, что Рада мстит им и украинскому народу

Отказ Верховной Рады включить в повестку дня президентский законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение является местью главе государства и украинскому народу, заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Верховная Рада на заседании в четверг отказалась вносить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, предложенный Владимиром Зеленским. За внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек.

«Поведение парламента очень демонстративно и, к сожалению, то, что они демонстрирует Владимиру Заленскому — это больше показатель сопротивления не президенту, а украинскому народу, поскольку закон о незаконном обогащении нужен был не Зеленскому. Этот закон нужен был, в первую очередь, антикоррупционных органам, которые получили бы эффективный инструмент для того, чтобы наказать коррупционеров, соответственно, это нужно было украинцам», — заявил Рябошапка на брифинге в четверг.

Замглавы АП считает политической безответственностью отказ Рады рассмотреть законопроект президента.

«То, что сделал сегодня парламент — это политическая безответственность, это своего рода месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания коррупционеров, а также неуважительный шаг к тем международным институциям, которые помогают в борьбе с коррупцией. Единственным мотивом может быть только то, что они пытаются обезопасить себя от возможной в будущем гражданской конфискации того, что было приобретено незаконно», — сказал Рябошапка.

Он заявил, что инициатива президента по введению гражданской конфискации и уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесена в парламент нового созыва.

Читайте также: В ОБСЕ уже говорят, что идею отмены блокады Донбасса выдвинул не Кучма

Напомним, что поданный Зеленским законопроект вводит новый механизм конфискации — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает уголовное наказание для чиновников за незаконное обогащение. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен.

Руслан Рябошапка, незаконное обогащение
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 6 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Предвыборная лихорадка в украинской политике

Все бросились к коридорам власти, «лифтам», отелям, ресторанам – любым местам, где решаются политические ставки и расклады. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или «светлого будущего Украины», а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на «корабль победителей», гордо называемая журналистами «командой Зеленского». Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016