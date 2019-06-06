У Зеленского считают, что Рада мстит им и украинскому народу

Отказ Верховной Рады включить в повестку дня президентский законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение является местью главе государства и украинскому народу, заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Верховная Рада на заседании в четверг отказалась вносить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, предложенный Владимиром Зеленским. За внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек.

«Поведение парламента очень демонстративно и, к сожалению, то, что они демонстрирует Владимиру Заленскому — это больше показатель сопротивления не президенту, а украинскому народу, поскольку закон о незаконном обогащении нужен был не Зеленскому. Этот закон нужен был, в первую очередь, антикоррупционных органам, которые получили бы эффективный инструмент для того, чтобы наказать коррупционеров, соответственно, это нужно было украинцам», — заявил Рябошапка на брифинге в четверг.

Замглавы АП считает политической безответственностью отказ Рады рассмотреть законопроект президента.

«То, что сделал сегодня парламент — это политическая безответственность, это своего рода месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания коррупционеров, а также неуважительный шаг к тем международным институциям, которые помогают в борьбе с коррупцией. Единственным мотивом может быть только то, что они пытаются обезопасить себя от возможной в будущем гражданской конфискации того, что было приобретено незаконно», — сказал Рябошапка.

Он заявил, что инициатива президента по введению гражданской конфискации и уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесена в парламент нового созыва.

Напомним, что поданный Зеленским законопроект вводит новый механизм конфискации — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает уголовное наказание для чиновников за незаконное обогащение. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен.