Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом

Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал президента США Дональда Трампа своим другом.
Председатель КНР отметил, что Пекин не заинтересован в полном отрыве от Вашингтона, и такой же точки зрения придерживаются американские партнеры. «Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в разрыве отношений не заинтересован», — сказал он.
Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на торговые споры Китай и США тесно связаны: стороны объединяют торговые отношения и инвестиционные потоки.
Напомним, в мае Трамп заявил, что сохраняет «прочные» отношения с Си Цзиньпином. Он отметил, что стороны продолжают торговые переговоры несмотря на введенные Вашингтоном пошлины на товары из Китая.
США ввели повышенные тарифы на ряд китайских товаров 10 мая, это произошло на фоне заявления американского лидера о том, что Пекин сорвал предыдущие раунды торговых переговоров.
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