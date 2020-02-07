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Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с новым вирусом

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Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с новым вирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает CCTV.

Китайский лидер отметил, что Пекин принимает самые строгие меры для предотвращения распространения заболевания, которые постепенно приводят к результатам. Си Цзиньпин высказал мнение, что вирус не повлияет на экономику страны в долгосрочной перспективе и что Китай сможет победить эпидемию. Он также поблагодарил Трампа за оказываемую поддержку и пожертвования американцев на борьбу с вирусом.

Президент США, в свою очередь, заявил, что Америка поддерживает меры, принимаемые Китаем по борьбе с заболеванием, и готова направить своих специалистов в КНР и оказать стране другую помощь.

Трамп также отметил, что скорость, с которой в Ухане построили новую больницу для зараженных коронавирусом, впечатляет. По его словам, это демонстрирует отличную организацию по реагированию Китая на эпидемию.

Американский лидер добавил, что США будут спокойно реагировать на распространение болезни и готовы и далее поддерживать связь с Китаем по двусторонним каналам и через ВОЗ.

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Распространение нового коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным ВОЗ, число заразившихся составило почти 25 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксировали в 28 странах.

6 февраля журнал Time опубликовал на обложке своего очередного выпуска Си Цзиньпина в медицинской маске. В издании отметили, что кризис с коронавирусом выявил хрупкость системы управления страной и угрожает «мечтам Си Цзиньпина о китайском веке».

Дональд Трамп, Си Цзиньпин, коронавирус
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