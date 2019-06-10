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Украина запасла больше газа, чем в прошлом году

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Украина запасла больше газа, чем в прошлом году

Запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на 10 июля 2019 года составляют 12,050 миллиардов кубометров — этот объем на 20% (на 1,967 миллиардов кубометров) превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз» в Facebook.

Как отметили в компании, за первую декаду июня среднемесячный объем закачки составил 72 млн куб м. В целом за неделю, в период с 3 по 10 июня, объем газа в ПХГ увеличился на 5,1% (на 592 млн куб.м).

Напомним, что опасения полного прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уже заявил о планах накопить к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия — 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия — 19,5 млн куб. м/сутки, Польша — 6,4 млн куб. м) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

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Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

газ, Укртрансгаз
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