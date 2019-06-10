В РФ не исключают падения цены на нефть до $30 за баррель

Цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель, до $30 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти летом этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в российской Госдуме.
«Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены на нефть могут упасть ниже $40, и к $30 за баррель», — сказал Силуанов, которого цитирует ТАСС.
Напомним, что соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в июне. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече.
Мониторинг ОПЕК+ в Джидде (Саудовская Аравия) завершился 19 мая решением продолжить консультации об уровнях добычи на второе полугодие до июня. Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана. К тому же найти общее понимание о будущем сделки за месяц с небольшим должны Москва и Эр-Рияд.
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