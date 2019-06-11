«Новая Почта» с начала года открыла более 700 новых отделений

Группа компаний «Новая Почта» в январе — мае 2019 года открыла более 700 новых отделений, из них 573 в небольших населенных пунктах, сообщил журналистам директор «Новая Почта» Александр Бульба на брифинге на заводе Dunapack Ukraine (Олешки Херсонской обл.) во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Количество отделений компании выросло до 3400 тыс.
За январь-май компания доставила более 81 млн посылок, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 67 млн посылок было доставлено по схеме «до отделения». В то же время адресная доставка за этот период также выросла на 34%.
Кроме того, за пять месяцев «Новая Почта» доставила более 1 млн заказов из-за рубежа. Доставка из США и Европы выросла на 27%.
«Мы планируем развивать международную доставку и дальше», — отметил Бульба.
Как сообщается в пресс-релизе компании по итогам брифинга, зарубежные представительства «Новой Почты» в Грузии и Молдове также активно развиваются: в Молдове количество отправлений в январе-мае выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Грузии — на 30%.
Средний показатель NPS (готовность рекомендовать компанию) в Украине на конец мая составил 78%.
Основанная в 2001 году ГК «Нова Пошта» является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016