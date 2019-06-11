«Новая Почта» с начала года открыла более 700 новых отделений

Группа компаний «Новая Почта» в январе — мае 2019 года открыла более 700 новых отделений, из них 573 в небольших населенных пунктах, сообщил журналистам директор «Новая Почта» Александр Бульба на брифинге на заводе Dunapack Ukraine (Олешки Херсонской обл.) во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Количество отделений компании выросло до 3400 тыс.

За январь-май компания доставила более 81 млн посылок, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 67 млн посылок было доставлено по схеме «до отделения». В то же время адресная доставка за этот период также выросла на 34%.

Кроме того, за пять месяцев «Новая Почта» доставила более 1 млн заказов из-за рубежа. Доставка из США и Европы выросла на 27%.

«Мы планируем развивать международную доставку и дальше», — отметил Бульба.

Как сообщается в пресс-релизе компании по итогам брифинга, зарубежные представительства «Новой Почты» в Грузии и Молдове также активно развиваются: в Молдове количество отправлений в январе-мае выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Грузии — на 30%.

Средний показатель NPS (готовность рекомендовать компанию) в Украине на конец мая составил 78%.

Основанная в 2001 году ГК «Нова Пошта» является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.