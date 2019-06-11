В АП объяснили, зачем Баканову нужно звание лейтенанта

Присвоение звания лейтенанта первому заместителю председателя СБУ Ивану Баканов не дает никаких карьерных преференций, оно нужно для доступа к секретной информации. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.
«Звание лейтенанта на самом деле не дает никаких карьерных преференций, оно нужно для того, чтобы человек, который был в правоохранительных органах, имел доступ к важной секретной информации ... То есть, это не высокое звание, и оно абсолютно не повлияет ни на его (Баканова — Ред.) доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь, для того чтобы иметь доступ к нужной информации», — сказала Мендель.
В то же время, заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка отметил, что во многих спецслужбах успешными руководителями являются именно гражданские.
«И возможно, здесь этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, человек, который не зашорен этими догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен сделать наконец реформу специальной службы», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не стоял на воинском учете.
В то же время, в ответе СБУ на запрос СМИ говорилось, что военное звание лейтенанта присвоено Баканову приказом председателя Службы безопасности Украины одновременно с его принятием на военную службу в Службе безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава.
Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ 22 мая.
Поскольку глава СБУ Василий Грицак, который 20 мая написал заявление об отставке, находится в отпуске, его обязанности исполняет Баканов.
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