На Закарпатье обнаружили пять мертвых лесорубов

В Закарпатской области вблизи с. Тарасовка нашли пятерых погибших. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины, и поврежденный грузовой автомобиль», — говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекали 53 человек и 5 единиц техники.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — добавляет ГСЧС.