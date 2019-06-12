На Закарпатье обнаружили пять мертвых лесорубов

В Закарпатской области вблизи с. Тарасовка нашли пятерых погибших. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины, и поврежденный грузовой автомобиль», — говорится в сообщении.
К поисковым работам привлекали 53 человек и 5 единиц техники.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — добавляет ГСЧС.
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