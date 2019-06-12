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У Зеленского требуют изменить условия конкурса по разработке шельфа Черного моря

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У Зеленского требуют изменить условия конкурса по разработке шельфа Черного моря

Глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) участка «Дельфин» на шельфе Черного моря.

Соответствующие письмо к правительству обнародовало издание «Экономическая правда».

Как отмечено в письме, определенного постановлением Кабмина (№ 271 от 6 марта, об объявлении конкурса) срока в 60 дней недостаточно для качественной подготовки заявлений и обеспечения проведения полноценного конкурса.

«Это делает невозможным участие крупных иностранных игроков, поскольку они не утверждают инвестиционные решения в такие короткие сроки. В то же время, учитывая масштаб участка, площадь которого составляет более 9,4 тыс. кв. м, и сложность реализации такого проекта, Украине необходимо привлекать именно иностранные газодобывающие предприятия с практическим опытом работы на шельфе, а также с соответствующим техническим и финансовым обеспечением», — отмечено в сообщении.

В администрации заявили, что срок подачи заявок является искусственно сокращенным и неслучайным.

В тексте также акцентировано внимание на необходимости проведения максимально прозрачного конкурса с целью привлечения к разработке участка иностранного инвестора с надлежащими техническими возможностями и опытом работы в таких проектах. Однако до сих пор отсутствует четкая процедура проведения оценки конкурсных заявок претендентов, на что неоднократно обращало внимание экспертное сообщество, профильные ассоциации и международные консультанты программы USAID, подчеркнули в АП.

«В связи с этим предлагаем неотложно инициировать внесение изменений в постановление от 6 марта 2019 года № 271 с целью продления сроков проведения конкурса как минимум до 120 дней. Это даст возможность расширить круг международных компаний-претендентов и повысить прозрачность оценки их конкурсных заявок», — сказано в тексте.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 апреля объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка «Дельфин» на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия СРП — 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ. Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

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Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору могут быть компенсированы его расходы — 70% от общего объема произведенной продукции. Доля государства в прибыльной продукции должна составить не менее 11% ее общего объема.

Инициатива о разработке участка «Дельфин» принадлежит компании Frontera Resources, занимающейся разведкой и добычей газа и нефти.

шельф, АП, СРП, Дельфин
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