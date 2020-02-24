Углеводородный участок «Дельфин» выставят на СРП-конкурс двумя лотами

Конкурс по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на шельфе Черного моря будет объявлен по двум участкам, сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
«В настоящее время по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информацией, мы решили, что самой оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка», — сказал он в ходе представления результатов работы службы в 2019 году в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Речь, в частности, идет о «Северном Дельфине» и «Южном Дельфине» общей площадью 15 тыс. кв. км.
Он также сообщил, что Кабинет министров Украины в марте этого года может запустить три новых конкурса по разработке на основании сошлашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на суше.
«Раунд третий (СРП-конкурсов — Ред.). Ожидаем, что уже в следующем месяце сможем предложить еще три участка на суше под подписание соглашений о разделе продукции», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
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