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Конституционный суд Молдовы за пять минут поотменял все свои скандальные решения

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Конституционный суд Молдовы за пять минут поотменял все свои скандальные решения

Конституционный суд Молдовы (КСМ) на чрезвычайном заседании в субботу, продолжавшемся не более пяти минут, отменил все свои решения, которые привели к двоевластию и непризнанию нового правительства.

«В связи с тем, что Конституционный суд подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019 года», — сказал председатель КСМ Михай Поалелунжь.

Решение КСМ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Накануне вечером власть в Молдове полностью перешла к новому правительству, во главе с лидером правого блока ACUM Майей Санду.

В субботу состоялось первое заседание правительства, после этого премьер-министр и президент Игорь Додон представили в министерствах новых министров.

В пятницу вечером действующее правительство Молдовы, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Об этом заявил в пятницу вечером действующий премьер-министр Павел Филип, после того, как решение об этом приняла Демократическая партия. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдове был решен в пользу нового правительства Молдовы, созданного 8 июня Партией социалистов и правым блоком ACUM.

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Двоевластие возникло в минувшую субботу, после того, как Конституционный суд разъяснил, что трехмесячный срок, отведенный для формирования правительства после утверждения мандатов депутатов (9 марта) истек в пятницу, 7 июня. КС 9 июня на время отстранил Додона от должности президента, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября. Между тем Додон своим указом отменил указ Филипа, мотивируя это тем, что «он был принят с нарушениями».

Молдова
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