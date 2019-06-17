У Зеленского все еще думают, куда переехать с Банковой

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис. Об этом Богдан заявил в эфире программы «Итоги» на телеканале «Украина», сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы планируем создать из Администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет „опенспейс“, со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины», — сказал он.
На вопрос, что будет со старой постройкой, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.
«Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет», — подчеркнул Богдан.
Напомним, ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента «где нет пробок», в частности за пределы столицы, предположил он.
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