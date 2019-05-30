Фракция Порошенко не поддержит отставку Гройсмана

Крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» не будет голосовать за отставку премьера Украины Владимира Гройсмана, заявил в четверг депутат от фракции Вадим Денисенко.

«Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства. То есть фракция будет голосовать против отставки», — сказал Денисенко в ходе общения с журналистами.

По его словам, если премьер уйдет в отставку, то исполняющим обязанности главы Кабмина станет кто-то из вице-премьеров. Но по законодательству вице-премьер не имеет право подписывать документы от имени Кабмина. А это означает, что до формирования нового правительства, которое, по его мнению, произойдет не ранее чем через три месяца, государство не сможет принимать решения от имени правительства.