Посол ЮАР в Дании назвала белое меньшинство «потомками насильников и воров», предложив высечь их кнутом

Бурю протестов со стороны белых южноафриканцев вызвали неполиткорректные посты в Twitter Зиндзи Манделы — посла ЮАР в Дании и дочери первого демократически избранного президента страны. Она назвала их «потомками насильников и воров, укравших у чернокожих африканцев землю», а также сравнила с «незваными гостями, которые никак не хотят уезжать».
Отвечая на критические замечания оппонентов, Мандела утверждает, что «не должна отчитываться за свои личные взгляды ни перед одним белым мужчиной или белой женщиной». В другом своем твите дочь национального героя ЮАР пишет, что некоторых из них вообще неплохо было высечь кнутом.
Главная же тема ее скандальных заявлений — необходимость вернуть чернокожим землю, отнятую у их предков в эпоху колониализма и апартеида. Правительство «Африканского национального конгресса» обещает уже в ближайшее время провести конституционную реформу, которая даст зеленый свет экспроприации земель белых фермеров без выплаты компенсаций.
Защищающая интересы белых фермеров организация «Африфорум» прямо обратилась к министру иностранных дел Наледи Пандор с требованием отозвать Зиндзи Манделу с дипломатической службы.
«Посол должен действовать в интересах всех жителей страны, которую представляет, без предпочтений или предрассудков. Помимо этого, посол должен транслировать образ здоровой и единой страны, завоевывая тем самым доверие политических партнеров и инвесторов», — отмечается в обращении.
Даже руководство Фонда Нельсона Манделы оказалось не в восторге от заявлений дочери президента, пообещав провести с ней в ближайшее время беседу. В то же время у Зиндзи Манделы обнаружилось и множество сторонников. Например, левопопулистская партия «Борцы за экономическую свободу» увидела в ней достойную наследницу своей матери — Винни Манделы, также при жизни придерживавшейся весьма радикальных взглядов.
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