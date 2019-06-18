У Порошенко готовы поддержать предложенного Зеленским главу МИД

Партия Порошенко «Европейская Солидарность» поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте политсилы.
«Вадим Пристайко — опытный дипломат, который имеет многолетний опыт во внешней политике. С 2014 года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 года Президент Петр Порошенко назначил его на должность главы Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности», — говорится в сообщении.
В «Европейской Солидарности» надеются, что опыт Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических стремлений Украины.
Напомним, что в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначении на эту должность Вадима Пристайко.
Ранее, 6 июня, ВР не поддержала проект постановления президента об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, внесенный в парламент 30 мая.
Президент Владимир Зеленский 22 мая назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.
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