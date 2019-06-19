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Экономика ЕС адаптировалась к контрсанкциям России

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Экономика ЕС адаптировалась к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента. Представляющая Францию Надин Морано просила сообщить, оказали ли европейские санкции воздействие на Россию, и оценить ущерб, понесенный от российского продовольственного эмбарго с 2014 года.

Могерини не назвала точных данных о потерях европейских производителей от российских контрсанкций. Вместо этого она привела общую цифру агропродовольственного экспорта Евросоюза — €137,4 млрд по итогам 2018 года, отметив, что с досанкционного 2013 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов из ЕС в третьи страны вырос на 14,6%. «Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», — говорится в ответе.

Статистика ЕС показывает, что производители из стран — членов союза к 2018 году, в частности, нарастили поставки сельскохозяйственной продукции в США, Японию и Норвегию.

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Но несмотря на российское эмбарго, перекрывшее поставки из Европы мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, овощей и фруктов, Россия осталась одним из крупнейших импортеров продовольствия из ЕС, не попадающего под эмбарго. В 2018 году на долю России пришлось 5% европейского экспорта такой продукции (более €6 млрд), следует из данных Евростата. Контрсанкции не затрагивают поставки консервов из мяса и рыбы, моллюсков, орехов, оливок, свежей и охлажденной баранины, яиц, консервированных томатов, фруктового пюре и т.д.

Россия, ЕС, санкции
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