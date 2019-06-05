Гройсман объяснил, почему государство возлагает спецзобовязательства (ПСО) на государственные энергокомпании

В секторе газа действует принцип, аналогичный тому, который Кабмин утвердил на рынке электроэнергии.
Премьер-министр выступает за единый подход в выполнении компенсаторных функций в сферах газа и электроэнергии. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, состоявшемся 5 июня.
«Так, может, вообще изменить систему на энергоносители в стране? Например, сказать, что государственный газ и частный газ должны быть проданы по фиксированной цене. Может, и так сделать? Тогда это будет абсолютно правильная история с точки зрения баланса. Но с точки зрения рынка к нам никто не придет работать вообще», — сказал премьер, комментируя предложение представителя президента в КМУ Андрея Геруса возложить ПСО-обязательства на частные энергогенерирующие компании.
По мнению Владимира Гройсмана, при запуске нового рынка электроэнергии, должны быть защищены интересы потребителей.
«Поэтому я не хотел бы сейчас обсуждать эту дискуссию. Я говорю только одно. Первое. Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и внедрен в действие. Закон Украины. У нас нет вариантов сегодня никаких, кроме как вводить его. Вторая позиция, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту», — подчеркнул он.
Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016