Лед в Гималаях начал таять в два раза быстрее

Таяние ледников Гималаев происходит в два раза быстрее по сравнению с концом XX века. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Science Advances.
«Наши результаты показывают, что ледники в Гималаях претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века», − говорится в исследовании.
По данным исследования, причиной ускорения процесса таяния ледников в Гималаях могло стать потепление в регионе, зафиксированное метеорологическими станциями.
Как отмечается в исследовании, средняя температура воздуха выросла на один градус по Цельсию в 2000-2016 годах по сравнению с данными последней четверти прошлого века.
Указано, что в исследовании, в частности, был использован набор цифровых моделей рельефа и снимки, полученные с помощью военных спутников американских спецслужб, которые использовались для разведки с 1973 по 1980 год.
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