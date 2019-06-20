Трамп за один день собрал $25 млн пожертвований на свое переизбрание

Президент США Дональд Трамп собрал $24,8 млн пожертвований в первый день своей избирательной кампании, сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел.
«Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного», — написала она в своем «Твиттере».
Трамп в среду сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида. Он продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании: 45-ый президент США хочет, чтобы главным для Америки стали «ее собственные граждане».
Трамп впервые объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации на пост президента — 20 января 2017 года.
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