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Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля, – Дубовский

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Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля, – Дубовский

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, отвечая на замечание первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Причиной дискуссии стало избрание Украинской энергобиржи, а не Prozzoro.Продажи, на 3 месяца временным организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии, который начнет работу с 1 июля.

«Платформа УЭБ действительно является единственной готовой к проведению биржевых и аукционных торгов по образцам лучших европейских площадок. С начала создания УЭБ мы двигались к открытому рынку электроэнергии. Почти 10 лет изучали лучший опыт, стажировались на европейских энергетических биржах и клиринговых центрах, развивали биржевую платформу и устанавливали биржевой рынок в Украине, инвестируя в технологии, системы и обучение персонала, закупали софты ведущих европейских вендоров, которые успешно используют развитые европейские биржи. Стандартизированные продукты — база/пик/офпик — готовы и отработанны на нашей платформе, клиринг, эскроу-счета, управления рисками. Мы обладаем технологиями и системами для проведения аукциона в трех формах, как это предусмотрено Порядком Кабмина: односторонний, двусторонний встречный и специализированный», — написал Дубовский.

Председатель биржевого комитета также обратил внимание, что сам первый заминистра экономического развития и торговли признает неготовность Prozzoro.Продажи проводить аукционы в соответствии с требованиями Порядка Кабмина. И предложил Максиму Нефедову провести эксперимент, чтобы участники определили наиболее эффективную площадку.

«Наше предложение к Максиму Нефедова: мы готовы провести эксперимент. В тестовом режиме выставить лоты по электроэнергии на ProZorro и на УЭБ. Есть около 200 участников, пусть они выберут, площадку, которую они считают наиболее эффективной», — предложил Дубовский.

Алексей Дубовский подчеркнул, что УЭБ не боится конкуренции, однако в настоящее время она является лучшей площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии.

«Мы выиграли подобный конкурс МЭРТа при отборе уполномоченных площадок по торговле углем с аналогичными критериями и остальные конкурсов. Мы надеемся, что за 3 месяца другие площадки доработают свой софт и будут принимать участие в конкурсе, бороться с нами за право проводить аукционы на рынке электроэнергии. Однако, в данный момент УЭБ — на самом деле лучшая для этого площадка», — написал Дубовский.

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Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии». Кабинет Министров Украины принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой будут проходить аукционы временно, на период до 3 месяцев, выбрана Украинская энергетическая биржа. Команда ProZorro разрабатывает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, после чего торги будут проводиться там.

энергорынок, Алексей Дубовский, УЭБ
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