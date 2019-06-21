В ПЦУ рассказали, какая перспектива ждет церковь Филарета

Архиепископ Черниговский и Неженский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) считает, что единственной перспективой для отделившихся от ПЦУ патриарха Филарета и соратников превращение в маргинальную секту.

«Единственная понятная перспектива „нового Патриархата“ — это либо превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных „истинно-православных“ юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с Православной церковью Украины (так как никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого „нового Патриархата“ не будет)», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Архиепископ Евстратий добавил, что если в будущем последует новое объединение, «то очевидно, что никакой логики в пути „отделиться, чтобы потом объединиться“ нет».

Также он считает, что у почетного патриарха Киевский и всея Руси-Украины Филарета (Денисенко) нет никакого реального видения будущего для «новосозданного Патриархата».

«Есть только сегодняшнее тактический расчет — в надежде на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, „показать митрополиту Епифанию, что он — никто“, и затем с „позиции сильного“ надеяться диктовать условия Константинополю», — считает архиепископ.

В то же время, архиепископ Евстратий подчеркнул, что такой сценарий не выглядит реалистичным, так как на собрание к патриарху Филарету 20 июня «не пришли даже те, кто по мнению патриарха Филарета его «обязательно поддержат».

Как сообщалось, 20 июня, собрание, проведенное Филаретом и названное им «Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата», отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП). Патриарх Филарет (Денисенко) допустил существование в Украине трех православных Церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.