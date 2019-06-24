В «Нафтогазе» заявили о возможности банкротства «Укртрансгаза»

НАК «Нафтогаз Украины» не может финансово поддержать АО «Укртрансгаз», который находится в предбанкротном состоянии из-за накопленных перед ним многомиллиардных долгов операторами газораспределительных систем (облгазов).

«Уже полгода мы говорим о том, что „Укртрансгаз“ может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. „Нафтогаз“ поддерживал „Укртрансгаз“ сколько мог, и мы являемся их крупнейшим кредитором. Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств», — приводятся в пресс-релизе слова главы НАК Андрея Коболева.

В «Нафтогазе» напомнили, что компании не один раз предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС ряда решений регулятора рынка в лице НКРЭКУ. Среди них — уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, делающие возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами ГРС.

Коболев подчеркнул, что группа готова предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения выхода из сложившейся ситуации, а также установления ответственных лиц за этот недопустимый результат.

В НАК напоминают, что в ноябре 2018 года «Укртрансгаз» предоставил обоснованные возражения против предложенных НКРЭКУ «временных» тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 40%, или на 20 млрд грн. В то же время регулятор не учел аргументы и установил заниженные тарифы.

В феврале 2019 года «Укртрансгаз» подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако эти предложения так и не были рассмотрены. Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов компании, но и ее неспособность закупать газ для прокачки топлива по газотранспортной системе.

Кроме того, «Укртрансгаз» и «Нафтогаз» неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ «Укртрансгаза», отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Облгазы, в свою очередь, заявляют о недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с «Укртрансгазом» за отобранный газ.