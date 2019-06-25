Консультации с МВФ относительно новой программы начнутся после выборов

Консультации с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы для Украины могут начаться после выборов в Верховную Раду, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

«Нет, мы не начали консультации относительно новой программы... В целом, думаю, консультации по новой программе, так, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства», — сказал он журналистам после пресс-брифинга во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам Смолия, в настоящее время НБУ находится «в постоянной работе» с МВФ.

В то же время министр финансов Оксана Маркарова в понедельник сообщила в СМИ, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года.