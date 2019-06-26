У бывшего советника Порошенко Бирюкова проходят обыски

У бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски, сообщается на официальном сайте партии «Европейская солидарность» в среду.

В политсиле расценивают это как политическое преследование. «Обыски у кандидата в народные депутаты от „Европейской Солидарности“, известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия „Европейская Солидарность“ считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам», — говорится в сообщении.

В партии отмечают, что Бирюков — один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии в 2014 году помогал Вооруженным силам Украины, никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии, стала на защиту страны. «Сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», — отмечают в политсиле.

В чем именно обвиняют Бирюкова, в партии не сообщили.