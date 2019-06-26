У бывшего советника Порошенко Бирюкова проходят обыски

У бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски, сообщается на официальном сайте партии «Европейская солидарность» в среду.
В политсиле расценивают это как политическое преследование. «Обыски у кандидата в народные депутаты от „Европейской Солидарности“, известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия „Европейская Солидарность“ считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам», — говорится в сообщении.
В партии отмечают, что Бирюков — один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии в 2014 году помогал Вооруженным силам Украины, никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии, стала на защиту страны. «Сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», — отмечают в политсиле.
В чем именно обвиняют Бирюкова, в партии не сообщили.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016