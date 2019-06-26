Трамп и Путин поговорят в Осаке про Украину

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня. Она пройдет на полях саммита G20 в Осаке. Ориентировочно встреча начнется в 14.00 по местному времени, на нее отведен примерно час. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

Лидеры будут беседовать в присутствии делегаций, с каждой из сторон будет по четыре — пять сопровождающих, сообщил помощник российского президента.

Среди обсуждаемых тем, по словам помощника российского президента, будут вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе и Украине. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему, сообщил Ушаков. Он добавил, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.