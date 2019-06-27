Неизвестные избили экс-мэра Конотопа, он в реанимации

В ночь на четверг неизвестные причинили тяжкие телесные повреждения бывшему мэру Конотопа (Сумская обл.), кандидату-самовыдвиженцу на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артему Семенихину, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
«Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении», — говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали руководство областного главка полиции, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория Следственного управления облуправления полиции, кинологическая служба.
«Полицейские квалифицировали произошедшее как „покушение на убийство“ и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины», — проинформировали в Отдел коммуникации полиции.
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