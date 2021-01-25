На повторных выборах мэра Конотопа побеждает кандидат от «Свободы»

На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) побеждает действующий мэр города Артем Семенихин (ВО «Свобода»), сообщает движение «Чесно».

«По состоянию на 7:00 почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель „Свободы“ Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах», — говорится в сообщении.

Также о победе Семенихина заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в своем Телеграм-канале: «По нашим параллельным подсчетам (отрыв от 2 места — более 1000 голосов)... Артем Семенихин во второй раз избран городским головой Конотопа Сумской области! Громада, спасибо за доверие!».

В свою очередь, Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.

«Победа! Спасибо, мой Конотоп! P.S. Без моей команды и побратимов это было бы нереально», — написал он в «Фейсбуке».

Ранее сообщалось, что в выборах мэра Конотопа приняли участие 18516 человек, явка составила 30,8%.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября 2020 года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.