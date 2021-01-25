На повторных выборах мэра Конотопа побеждает кандидат от «Свободы»

На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) побеждает действующий мэр города Артем Семенихин (ВО «Свобода»), сообщает движение «Чесно».
«По состоянию на 7:00 почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель „Свободы“ Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах», — говорится в сообщении.
Также о победе Семенихина заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в своем Телеграм-канале: «По нашим параллельным подсчетам (отрыв от 2 места — более 1000 голосов)... Артем Семенихин во второй раз избран городским головой Конотопа Сумской области! Громада, спасибо за доверие!».
В свою очередь, Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.
«Победа! Спасибо, мой Конотоп! P.S. Без моей команды и побратимов это было бы нереально», — написал он в «Фейсбуке».
Ранее сообщалось, что в выборах мэра Конотопа приняли участие 18516 человек, явка составила 30,8%.
Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября 2020 года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016