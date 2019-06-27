Волкер похвалил Украину за разведение сил в Станице Луганской

Россия должна вывести тяжелое вооружение на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, после того как Украина отвела свои силы. Об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Разведение сил Украины и ЛНР в Донбассе Волкер назвал «хорошим шагом Украины».

«Теперь Россия обязана принять меры для укрепления прекращения огня», — написал он. А также добавил, что Москва должна приложить усилия к отводу тяжелого вооружения.

Ранее спецпредставитель Госдепа заявил, что согласен встретиться с российскими властями, если те захотят добиться прогресса в решении конфликта на востоке Украины.

В среду, 26 июня, в районе Станицы Луганской ВСУ и «народная милиция ЛНР» начали разведение сил, прописанное в минских соглашениях.