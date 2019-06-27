Глава «Слуги народа» считает неоправданным демарш Украины в ПАСЕ

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.
Об этом он сказал в эфире «Украинского радио».
По его словам, позиция партии «Слуга народа» состоит в том, что пока такие действия Украины нецелесообразны.
«Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли», — заявил Разумков.
Он отметил, что событиям, которые произошли в ПАСЕ, предшествовала череда количество различных действий, а иногда и бездействия, в том числе, со стороны Украины.
«Поэтому сегодня сложились обстоятельства так, как сложились. Я думаю, что все в этом мире меняется. И позиция представителей нового парламента в ПАСЕ будет такой, что в будущем они смогут повлиять», — сказал лидер политсилы.
«Понимаете, всегда было просто развернуться и уйти. А надо не разворачиваться и уходить, а надо действовать», — добавил он.
Напомним, в среду вечером, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.
Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.
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