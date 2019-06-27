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Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых, – ученый

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Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых, – ученый

Переработка шлаковых отходов для использования в изготовлении строительных материалов и строительстве будет стоить в 4-5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых на глубине. Увеличение объемов их использование даст впечатляющий экономический эффект. В этом убежден ректор Государственной экологической академии последипломного образования и управления Александр Бондарь.

«Чтобы посчитать экономический эффект от переработки шлаков — достаточно просто высунуть голову из нашего песка. И посмотреть на поляков, посмотреть на Евросоюз. В Швеции перерабатывают 93% шлаков. В нескольких европейских странах этот показатель почти достигает 100%. А у нас — 5% , 10%, до 30% — при бешеной потребности в дорогах, строительстве. Нам необходимы и технологии, и законодательные акты. Пора перейти от заговаривания вопрос переработки отходов как вторичного сырья к его решению. к созданию единой системы обращения с отходами, их переработки и единой ответст альности за нарушение установленных норм. Сейчас мы больше напоминаем лебедя, щуку и рака из басни. На одном уровне принимаем законодательство, на втором — не приемлем стратегических решений на уровне инспекции о привлечении к ответственности», - отметил Бондарь.

По его мнению, опыт европейских стран доказывает: можно эффективно использовать то, что принято считать отходами и добиться почти безотходного производства. Для Украины, где по меньшей мере 160 тыс.га занимают шлакоотвалы, это вопрос не только экономической целесообразности, но и экологии.

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«Нам надо просто посмотреть на эффект наших соседей. И понять, насколько это важно и в строительстве, и в вопросе дорог — в том, что является насущной сегодня для Украины. Переработка отходов и использования их в качестве вторичного вещества — в 4-5 раз дешевле , чем добычи полезных ископаемых на глубине », - подчеркнул Бондарь.

металлургия, шлаки
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Четверг, 27 июня 2019
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