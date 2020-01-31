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Шлаки нужно использовать в строительной отрасли, а не кошмарить ими промышленников, - эксперт

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Шлаки нужно использовать в строительной отрасли, а не кошмарить ими промышленников, - эксперт

Государству необходимо создать эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве и производстве стройматериалов, что позволит решить Украине и проблему шлаковых отвалов, и улучшить качество объекта строительства, при этом сделает его более экономичным и экологичным, заявила президент ВОО «Живая планета» Светлана Берзина.

По ее словам, в развитых странах шлаковые материалы повсеместно используются в строительстве различных объектов и дорог, что позволяет, прежде всего, улучшить их характеристики и надежность. В дорожном строительстве они обеспечивают лучшую надежность покрытия.

«В европейском законодательстве шлаковые материалы, как продукты металлургической, энергетической промышленности, не относятся к категории отходов вообще. По сути, это побочный продукт, который на 100% может быть использован в строительстве. Доменные шлаки также успешно находят свое применение в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения», — сказала Берзина.

Она отметила, что шлаки не оказывают существенного негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека, поскольку не содержат токсических веществ. По уровню радиоактивности они более безопасны, чем, например, гранит, щебень или гравий.

Берзина сообщила, что на сегодня нет технологий обработки железной руды для получения металла без образования шлаков. Шлаки не могут быть утилизированы в металлургическом производстве.

«В Украине законом принята стратегия экологической политики до 2030 года, где четко прописано, что шлаки должны быть использованы в качестве материалов. Еще один документ — указ президента Владимира Зеленского о Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года. В указе речь идет и о такой цели, как обеспечение перехода к рациональной модели потребления и производства», — отметила она.

Нерешенная проблема вызывает негативную реакцию жителей промышленных городов, создает конфликтные ситуации и нередко становится предметом манипуляций. Например, на днях исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей личной странице в Facebook опубликовал обращение по якобы факту недопуска внеплановой проверки на «ММК им. Ильича». Поводом для проверки была жалоба о нарушениях правил обращения с промышленными отходами, то есть шлаковыми материалами.

По словам эксперта, и органы государственного контроля, и предприятия должны работать по закону. Предприятие имеет право не допустить любую проверку, если проверяющий орган не соблюдает установленных правил и процедур. Причины могут быть разные — отсутствие необходимых оснований, документов, нарушение сроков и др.

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По словам Берзиной, нарушения этих принципов со стороны контролирующих органов могут быть связаны либо с некомпетентностью, или умышленным и предвзятым отношением к объекту проверки.

«Честно говоря, мне не понятна логика обращения руководителя госоргана к представителю бизнеса. Если есть уверенность в своей правоте, надо действовать по Закону, а не угрожать публично или приглашать к сотрудничеству. Какое может быть между ними „сотрудничество“, когда инспекция выполняет функции исключительно контролирующие?», — отметила эксперт.

металлургия, шлаки, Светлана Берзина
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