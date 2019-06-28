Мэй потребовала у Путина освободить украинских моряков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках «Большой двадцатки» провела двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой призвала российскую сторону освободить украинских моряков. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте офиса британского премьера.

Это заявление прозвучало в контексте общего обсуждения отношений между Великобританией и Россией, а также оценки безответственных внешнеполитических действий России, подрывающих позиции этой страны в мире.

«Она также сказала, что действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство, и для любого прогресса необходимо достичь деэскалации конфликта и освободить 24 украинских моряков, чьи корабли были силой захвачены в Черном море», — приводят там слова Мэй.

Встреча Мэй и Путина стала первой двусторонней встречей лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй также напомнила президенту РФ, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия.