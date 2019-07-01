В Украину на один день возвращается жара

В Украине в первый день июля ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем составит 29-34° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«1 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении. Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°; днем 29-34°.
В следующие два дня, 2-3 июля, сохранится переменная облачность. 2 июля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, 3 июля в восточных, Днепропетровской, днем и в южных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура 2 июля ночью 17-22°, днем 25-30, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-35°, 3 июля в Украине снижение температуры на 3-6°.
4-5 июля в Украине без осадков, лишь на севере Левобережья днем 5 июля местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 8-14°, днем 18-24°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.
В Киеве и Киевской области 1 июля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью в столице 15-17°, днем 31-33°; по области ночью 12-17°, днем 29-34°.
На протяжении 2-3 июля в Киеве преимущественно без осадков, лишь днем 2 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/сек. Температура 2 июля ночью 17-22°, днем 25-30, 3 июля ночью 12-17°, днем 21-26°.
Осадков в столице не ожидается и 4-5 июля. Температура ночью 8-13°, днем — 19-24°.
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