Зеленский считает позитивом разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня на Донбассе. Об этом глава государства заявил в видео, которое опубликовано в понедельник в его Facebook.

«Сегодня произошло важное событие. Разведение сил и средств подтвердило ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса», — заявил Зеленский.

«Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы», — сказал президент.

30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила отвод военных из района Станицы Луганской с обеих сторон. СММ сообщила, что на данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. Наблюдатели продолжат следить за ситуацией.