У Зеленского не хотят ликвидировать «Укроборонпром»

Госконцерн «Укроборонпром» должен быть сохранен, однако нужно обеспечить его нормальное корпоративное управление. Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

«По Укроборонпрому много идей. Мы должны обеспечить нормальное корпоративное управление, для этого должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент... Еще важный момент — реформа должна проходить с привлечением общественников, обязательно. Потому что столько негатива накопилось в этой сфере, что никто не будет верить, что возможны реальные преобразования», — заявил Данилюк.

Он пообещал привлекать как украинских специалистов, так и западных консультантов. «И такие эксперты уже есть — мы финализируем переговоры с американцами. Они хотят нам помочь, потому что мощные армия и ВПК — это вопрос выживания Украины», — отметил глава СНБО.