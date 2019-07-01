На севере Кипра упала российская ракета сирийской ПВО

Неизвестным объектом, который упал в ночь на понедельник к северу от столицы Кипра Никосии, оказалась ракета сирийской ПВО, сообщил в соцсетях глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.

По его словам, ракета упала в горной местности и не причинила никакого серьезного ущерба, передает Интрефакс.

«По первоначальным оценкам, это ракета российского производства, являющаяся частью системы ПВО, которая была задействована минувшей ночью во время налета (Израиля, — Ред.) на Сирию. Она упала на нашей территории из-за неисправности», — написал Озерсай.

Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи ранее заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

Ранее сирийские СМИ сообщили о том, что в ночь на понедельник системы ПВО Сирии были задействованы для отражения ракетного удара по окрестностям Дамаска и Хомса.

Со своей стороны арабское издание «Аль-Масдар» сообщает лишь об ударах в районе Дамаска. По информации его источников, часть ракет удалось сбить. Предполагается, что обстрел провели израильские самолеты.

Израильские военные пока не комментируют эти данные.

ВВС Израиля периодически наносят удары по объектам в Сирии, на которых находятся поддерживающие Дамаск бойцы шиитского движения «Хезболла», а также — иранские военные советники.