На севере Кипра упала российская ракета сирийской ПВО

Неизвестным объектом, который упал в ночь на понедельник к северу от столицы Кипра Никосии, оказалась ракета сирийской ПВО, сообщил в соцсетях глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.
По его словам, ракета упала в горной местности и не причинила никакого серьезного ущерба, передает Интрефакс.
«По первоначальным оценкам, это ракета российского производства, являющаяся частью системы ПВО, которая была задействована минувшей ночью во время налета (Израиля, — Ред.) на Сирию. Она упала на нашей территории из-за неисправности», — написал Озерсай.
Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.
Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи ранее заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.
Ранее сирийские СМИ сообщили о том, что в ночь на понедельник системы ПВО Сирии были задействованы для отражения ракетного удара по окрестностям Дамаска и Хомса.
Со своей стороны арабское издание «Аль-Масдар» сообщает лишь об ударах в районе Дамаска. По информации его источников, часть ракет удалось сбить. Предполагается, что обстрел провели израильские самолеты.
Израильские военные пока не комментируют эти данные.
ВВС Израиля периодически наносят удары по объектам в Сирии, на которых находятся поддерживающие Дамаск бойцы шиитского движения «Хезболла», а также — иранские военные советники.
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