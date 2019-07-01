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С сегодняшнего дня введена новая конкурентная модель рынка электроэнергии, - Насалик

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С сегодняшнего дня введена новая конкурентная модель рынка электроэнергии, - Насалик

С запуском нового рынка электроэнергии потребитель получит качественные услуги по конкурентной цене.

Об этом говорится в заявлении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, размещенном на сайте Министерства по внедрению с сегодняшнего дня нового рынка електроенергии.

«Сегодня, 1 июля 2019 года, в Украине наступает важный этап внедрения реформы энергетической системы государства — происходит полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии. В связи с этим хотел бы отметить две важные вещи: во-первых, энергорынок направлен на потребителя и обеспечивает возможность каждому потребителю выбора поставщика электроэнергии, во-вторых, мы выполняем взятые на себя обязательства перед энергетическим сообществом и создаем возможность интеграции в европейский энергорынок, что усилит энергетическую безопасность нашего государства», — заявил министр.

Министр также отметил значительный вклад Минэнергоугля в подготовку нормативно-правовой базы для успешного старта рынка и защиты всех его участников — как поставщиков, так и потребителей. И подчеркнул, что правительством приняты все необходимые решения, чтобы после запуска рынка не произошло роста цен на электроэнергию для населения и предприятий.

«С введением новой модели рынка цена на электроэнергию для населения должна остаться неизменной — мы об этом позаботились, также она не должна резко подняться и для бытовых потребителей. На переходной период вынужденно установлены некоторые ограничения в целях недопущения стремительного роста тарифов. Рынкау необходимо пройти эволюцию к полной либерализации», — отметил Насалик.

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Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый оптовый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка — это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

Игорь Насалик, энергорынок
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