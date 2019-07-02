Чехия закрыла свое небо для российских самолетов

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля. Об этом заявил журналистам представитель компании, информирует «Интерфакс».
«Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Причину такого решения чешских властей в «Аэрофлоте» не уточнили.
Аннулированы были ранее выданные разрешения на выполнение рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов. Также их будут передавать другим авиаперевозчикам.
Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагается вернуть деньги за билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.
Кроме того, представитель авиакомпании «Победа» сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва — Карловы Вары.
Комментариями других перевозчиков, выполняющих рейсы в Чехию, а также Минтранса и Росавиации «Интерфакс» на данный момент не располагает.
В то же время, как сообщает «Эхо Москвы», «Уральские авиалинии» предупредили, что не будет рейсов в чешскую столицу из Москвы и Екатеринбурга. О причинах такого шага чешских властей пока тоже не известно.
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