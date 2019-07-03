Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским

На встрече со спецпредставителем Госдепа США по вопросам украинских переговоров Куртом Волкером президент Украины Владимир Зеленский высказал свою приверженность миру на Донбассе и курсу реформ. Об этом Курт Волкер написал на своей странице в Twitter.

«Великолепная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность миру на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства», — отметил Волкер.

Американский дипломат добавил, что на встрече президент Украины заверил в своей мощной приверженности реформированию Украины, которую США «полностью поддерживает».

Напомним, что 1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде, где принимает участие в конференции по поддержке реформ в Украине.