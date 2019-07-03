В Молдове арестованы активы олигарха Плахотнюка

В Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.
Среди арестованного имущества — отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.
В Национальном центре по борьбе с коррупцией уточнили, что арест наложен в связи с расследованием вывода средств из банковской системы Молдовы.
Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.
В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад была засекречена и хранится в Генеральной прокуратуре.
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