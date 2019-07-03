Во Франции запретили бить детей

Парламент Франции принял во вторник закон «О школе доверия», который, в частности, запрещает физические наказания детей. Таким образом страна стала 56-м государством в мире, запретившим подобные наказания. Решение, как напомнило агентство AFP, было принято 40 лет спустя после того, как на такой шаг пошла Швеция.
В Сенате, где проходило заключительное голосование, за запрет порки и оплеух единогласно выступили все присутствовавшие в зале сенаторы. Принятый закон запрещает также унижать детей, ругать их или издеваться над ними. Он был давно необходим — незадолго до обсуждения законопроекта во Франции ассоциация Fondation pour l’Enfance опубликовала данные, согласно которым 85% французских родителей имеют привычку к рукоприкладству «в поучительных целях».
Теперь указание на запрет избивать и запугивать детей будет фигурировать в дополненной статье 222-13 Уголовного кодекса страны. Также решено поместить уведомление о существовании такого закона на первой странице медицинской книжки, выдаваемой родителям на ребенка. Об этом сообщил государственный секретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке.
Представитель правительства, как и разработчики закона считают, что избиение и унижение детей приводит к возникновению у них низкой самооценки, появлению тенденций к антисоциальному поведению, другим негативным действиям.
Выступая перед голосованием, госсекретарь напомнил, что Франция находится в числе последних пяти стран Европы, так до сих пор и не включивших в свои законы положение о запрете физических наказаний детей. Правительство, по его словам, выступает за «основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей», а также в целом за «новый подход к детскому воспитанию».
Уголовный кодекс страны и ранее запрещал насилие и предусматривал наказания за него, однако на уровне юриспруденции за родителями признавалось право на «исправление поведения детей». Международные организации неоднократно за это критиковали страну.
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