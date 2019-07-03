В Украине заведут реестр педофилов и будут их кастрировать

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам поддержать в целом законопроект № 6607, внедряющий Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и усиливает ответственность за эти преступления.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что проект закона рассмотрели после того, как электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимое количество голосов на сайте Верховной Рады.

В проекте закона, согласно петиции, говорится о том, что реестр будет «полузакрытым» и будет способствовать недопущению в детские учреждения лиц с судимостью за сексуальное насилие над детьми.

«Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений», — отмечают в петиции.

Кроме того, законопроект предусматривает химическую кастрацию, которую авторы закона определяют как «введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени».

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители поддерживают законопроект «стопроцентно».

Ранее на создании «единого реестра педофилов» настаивал Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Кроме того, правоохранители сообщали, что с начала этого года в Украине убито более 50 детей, и просили нардепов поддержать проект № 6607.