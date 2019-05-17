Перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о невозможности переноса запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля этого года на другую дату. Об этом он заявил во время Часа вопроса к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народных депутатов, передает УНИАН.

«По поводу переноса — такой опции нет. Есть четко определенная дата 1 июля 2019 года, и правительство обязано ввести все необходимые документы. Но вводит рынок, в том числе, и Национальная комиссия (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — Ред.), которая является независимой от правительства. Мы координируем эту работу, чтобы не было никаких сбоев», — сказал он.

По словам премьера, его задачами сегодня являются подготовка страны к запуску нового рынка электроэнергии и внедрение механизмов, которые не допустят повышение цены на электричество на первых порах.

«Мне, как премьер-министру, важно, чтобы на период внедрения рынка не допустить никакого роста цены на электроэнергию как для населения, так и для промышленности», — сказал премьер.

Напомним, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.