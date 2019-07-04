Эстония намерена полностью отказаться от русских школ

Нынешняя правящая коалиция Эстонии, в которую входит и отстаивающая интересы русскоязычных жителей Центристская партия, твердо намерена полностью перевести школы на обучение на эстонском языке. Об этом заявил в четверг газете Postimees председатель входящей в коалицию партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер.
«Отечество» поставило перед собой цель перейти к полному обучению на эстонском языке, и это также является твердым намерением сегодняшней правительственной коалиции, — заявил он. — Эксперты должны дать оценку того, за какое время это возможно, но переход на образование на эстонском языке произойдет в любом случае«.
Комментируя высказывания мэра Таллина Михаила Кылварта о том, что тот намерен защищать русскоязычное образование, Хелир-Вальдор Сеэдер указал, что на государственном уровне сделать это не удастся.
«Михаил Кылварт годами пытался остановить переход на эстоноязычное образование в Таллине, — сказал Сеэдер. — В столице, где Центристская партия наслаждается единовластием, это было возможно. Но на государственном уровне „Отечество“ этого, конечно, не допустит. В коалиционном договоре, в составлении которого принимал участие и Михаил Кылварт, ясно обозначена цель: все школьные учителя в будущем на хорошем уровне будут владеть эстонским языком».
6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия «Отечество» представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.
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