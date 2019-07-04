Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго» и указывает на потенциал для снижения ее тарифов

За прошлый год госкомпания «Укрэнерго» получила 2,5 млрд. грн. чистой прибыли. При таком впечатляющем финансовом результате потенциал для снижения тарифов на ее услуги есть. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя возможность снижения тарифов на услуги НЭК «Укрэнерго».

«Что касается оправданности тарифа НЭК „Укрэнерго“, то анализировать его нужно не постфактум в судебных залах, а на открытых слушаниях НКРЭКУ. Кстати, завтра как раз будут обсуждаться варианты изменений в Постановление № 954, которым установлены тарифы „Укрэнерго“ на передачу электроэнергии. И там действительно есть потенциал для снижения. НЭК „Укрэнерго“ и до введения нового рынка было не самой бедной компанией (о к свидетельствует фото ниже), а установленный тариф прибыль только увеличивает», — написал Трохимец.

На прилагаемом экспертом в сообщению фото продемонстрированы результаты работы НЭК «Укрэнерго» за 2018 год. Согласно ему в прошлом году госкомпания получила 2,5 млрд. грн чистой прибыли.

Трохимец также спрогнозировал, что на ближайших слушаниях НКРЭКУ удастся найти компромисс между интересами энергетиков и промышленных потребителей относительно тарифа «Укрэнерго» на передачу електроненргии.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений, устанавливающих тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.