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Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – эксперт

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Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – эксперт

Владельцы крупных промышленных предприятий пытаются отменить новый рынок электроэнергии через суды и вернуть ручное регулирование тарифов. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя решение суда об остановке действия постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы на услуги НЭК «Укрэнерго», принятое по иску АО «Никопольский завод ферросплавов».

«Очень удобная позиция для владельцев промышленных гигантов — продавать свою продукцию по рыночной стоимости (еще и на экспорт за валюту), но энергоносители для себя требовать по регуляторной заниженной. И использовать для удовлетворения своих интересов судебные схемы блокировки стратегической реформы. Хотя и в 2017, и в 2018 годах НЗФ показывал миллиардные прибыли. То же самое у „Интерпайп“ — его Нижнеднепровский трубопрокатный завод по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль в 3,3 раза — с 313 млн до 1, 03 млрд грн. Поэтому жаловаться на „катастрофу“ нет оснований. В Европе их коллеги-промышленники потребляют электроэнергию по значительно более высоким ценам», — написал Трохимец.

Эксперт также отметил, что искусственная нерыночная цена электроэнергии, к которой привыкли некоторые крупные предприниматели, в новом рынке невозможна. И посоветовал им конкурировать на рынке, а не в судах.

«Посоветую владельцам промышленных потребителей электроэнергии не заниматься бесперспективным деструктивом, осознать наконец, что энергетика такая же отрасль экономики, как и металлургия, и что жить она должна по таким же прозрачным рыночным правилам. А относительно оправданности тарифа НЭК „Укрэнерго“, то анализировать его нужно не постфактум в судебных залах, а на открытых слушаниях НКРЭКУ», — отметил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений, устанавливающих тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерского управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

Укрэнерго, энергорынок, Александр Трохимец
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