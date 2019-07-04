Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – эксперт

Владельцы крупных промышленных предприятий пытаются отменить новый рынок электроэнергии через суды и вернуть ручное регулирование тарифов. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя решение суда об остановке действия постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы на услуги НЭК «Укрэнерго», принятое по иску АО «Никопольский завод ферросплавов».

«Очень удобная позиция для владельцев промышленных гигантов — продавать свою продукцию по рыночной стоимости (еще и на экспорт за валюту), но энергоносители для себя требовать по регуляторной заниженной. И использовать для удовлетворения своих интересов судебные схемы блокировки стратегической реформы. Хотя и в 2017, и в 2018 годах НЗФ показывал миллиардные прибыли. То же самое у „Интерпайп“ — его Нижнеднепровский трубопрокатный завод по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль в 3,3 раза — с 313 млн до 1, 03 млрд грн. Поэтому жаловаться на „катастрофу“ нет оснований. В Европе их коллеги-промышленники потребляют электроэнергию по значительно более высоким ценам», — написал Трохимец.

Эксперт также отметил, что искусственная нерыночная цена электроэнергии, к которой привыкли некоторые крупные предприниматели, в новом рынке невозможна. И посоветовал им конкурировать на рынке, а не в судах.

«Посоветую владельцам промышленных потребителей электроэнергии не заниматься бесперспективным деструктивом, осознать наконец, что энергетика такая же отрасль экономики, как и металлургия, и что жить она должна по таким же прозрачным рыночным правилам. А относительно оправданности тарифа НЭК „Укрэнерго“, то анализировать его нужно не постфактум в судебных залах, а на открытых слушаниях НКРЭКУ», — отметил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений, устанавливающих тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерского управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.