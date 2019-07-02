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Жалкая попытка удара по реформе рынка электрической энергии – юрист прокомментировал иск ферросплавщиков к НКРЭКУ

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Жалкая попытка удара по реформе рынка электрической энергии – юрист прокомментировал иск ферросплавщиков к НКРЭКУ

По мнению управляющего партнера правовой группы «Трохимец и партнеры», президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца, иск Никопольского завода ферросплавов к НКРЭКУ имеет целый ряд юридических изъянов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Истцом по данному делу является АО „Никопольский завод ферросплавов“, владелец которого Игорь Коломойский. Первое, что насторожило в данном постановлении суда — это то, что оно было вынесено до предъявления самого административного иска. То есть судья Смолий И.В., который выносил данное решение, не привлекая стороны этого процесса, не имея на руках материалов, которые дали бы ему полноту понимания принятых Регулятором постановлений, принял решение, которым, по сути остановил деятельность предприятия, обеспечивающего функционирование всей электроэнергетической системы Украины. Удивительно также было видеть в мотивировочной части решения ссылку на решение Конституционного Суда Украины по делу № 5-р / 2019 от 13.06.2019 года. Удивительно, потому что, во-первых, оно не имеет никакого отношения к принятым НКРЭКУ решениям (в том числе и оспариваемым), а во-вторых, сам Конституционный Суд Украины отсрочил свое же решение до конца года», — написал Трохимец.

Юрист утверждает, что истец прибегает к манипуляциям фактами, сокрытию определенных расчетов и введению суда в заблуждение. Подобное решение суда, по его мнению, нарушает баланс прав и интересов всех сторон, которых оно касается. В угоду одному потребителю были нарушены права тысяч других субъектов рынка электрической энергии.

"Интересно, что свое ходатайство истец обосновывает тем, что, по его мнению, рост тарифа на услуги ГП «НЭК «Укрэнерго» значительно повысит стоимость электроэнергии для завода, что, в свою очередь, сделает его продукцию неконкурентоспособной, и даже может привести к остановки производства. При этом умалчивается, что тарифы ГП «НЭК «Укрэнерго» является лишь частью стоимости электрической энергии, где в структуре присутствует еще стоимость ее производства. Рост тарифа ГП «НЭК «Укрэнерго», судя по его структуре, произошел за счет возложения на это предприятие специальных обязательств покупать электрическую энергию из альтернативных источников. Об этом указывает в своем ходатайстве сам истец. Но раньше (до внедрения новой модели рынка) стоимость «зеленой» энергии учитывалась в Оптово-розничной цене на электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии. Там же учитывались и тарифы на услуги ГП «НЭК «Укрэнерго». То есть произошло просто перераспределение между различными составляющими стоимости электрической энергии — составляющая, которая шла на покрытие разницы между рыночной стоимостью электрической энергии и «зеленым» тарифом перешла от ГП «Энергорынок», который потерял свои полномочияк ГП «НЭК „Укрэнерго“. Соответственно, данная составляющая не учитывается для определения стоимости производства электроэнергии другими производителями. А, следовательно, итоговая стоимость электрической энергии для ферросплавного завода Коломойского не выросла», — подчеркивает он.

Как сообщалось, 1 июля в день запуска нового рынка электроэнергии, было обнародовано Постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/11330/19, которым остановлено действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 07.06.2019 года. Этими постановлениями были установлены тарифы на услуги по передаче и диспетчерского (оперативно-технологического) управления Объединенной электроэнергетической системой Украины для ГП «НЭК «Укрэнерго».

Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой закону Украины «О рынке электрической энергии», новый оптовый рынок электроэнергии был введен 1 июля 2019 года. Своевременный запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза.

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Акционерное общество «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ, Днепропетровская обл.) входит в вертикально-интегрированный ферросплавный холдинг, принадлежащий неформальной группе Приват. Предприниматель Игорь Коломойский неоднократно заявлял о том, что является противником нового конкурентного рынка электроэнергии.

Укрэнерго, энергорынок, Александр Трохимец
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