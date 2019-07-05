В Украине частично рассекретят гособоронзаказ

Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Уже было сказано о необходимости снятия грифа „секретно“ с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся [коррупционные] схемы. В Совете нацбезопасности и обороны недавно было проведено совещание, решили, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа», — сказал министр, которого в пятницу цитирует агентство «Укринформ».

По словам главы МВД, такой шаг даст возможность проводить конкурсные закупки. «Это составляющая совершенно другой философии», — подчеркнул Аваков.

Ранее общественность и ряд экспертов высказались за то, что государство должно максимально открыть оборонный заказ в связи с злоупотреблениями в компании «Укроборонпром». В марте президент Порошенко после скандала с хищениями в армии подписал указ «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения гособоронзаказа». Документ, в частности, обязал парламент внести изменения в закон «О государственном оборонном заказе», в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.