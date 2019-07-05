В Украине частично рассекретят гособоронзаказ

Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Уже было сказано о необходимости снятия грифа „секретно“ с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся [коррупционные] схемы. В Совете нацбезопасности и обороны недавно было проведено совещание, решили, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа», — сказал министр, которого в пятницу цитирует агентство «Укринформ».
По словам главы МВД, такой шаг даст возможность проводить конкурсные закупки. «Это составляющая совершенно другой философии», — подчеркнул Аваков.
Ранее общественность и ряд экспертов высказались за то, что государство должно максимально открыть оборонный заказ в связи с злоупотреблениями в компании «Укроборонпром». В марте президент Порошенко после скандала с хищениями в армии подписал указ «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения гособоронзаказа». Документ, в частности, обязал парламент внести изменения в закон «О государственном оборонном заказе», в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016