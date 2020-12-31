«Укроборонпром» отчитался о полном выполнении государственного оборонного заказа

Государственный концерн «Укроборонпром» выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу в этом году. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Подчеркивается, что план выполнили несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась лишь во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантином.

«Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны», — указано в сообщении.

По данным концерна, 52 контракта заключили по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 — по разработке ВВТ, 211 — по ремонту и восстановлению ВВТ.

В сообщении отмечается, что в этом году предприятия «Укроборонпрома» выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров (10%) и частных производителей (54%).