Кабмин официально назначил Нефьодова главой таможни

Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).

Помимо этого Кабмин утвердил также план реформирования налоговых и таможенных органов.

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить Нефьодова главой ГТС по итогам заключительного этапа конкурса 26 июня.

Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, 2016 года — первого замминистра.

35-летний Нефьодов с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и имеет степень магистра по специальности «Экономическая теория». В 2003-2006 гг. работал аналитиком по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.

В 2006-2010 гг. работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента.

В 2010 году он стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity.