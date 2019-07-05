Кабмин официально назначил Нефьодова главой таможни

Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).
Помимо этого Кабмин утвердил также план реформирования налоговых и таможенных органов.
Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить Нефьодова главой ГТС по итогам заключительного этапа конкурса 26 июня.
Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, 2016 года — первого замминистра.
35-летний Нефьодов с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и имеет степень магистра по специальности «Экономическая теория». В 2003-2006 гг. работал аналитиком по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.
В 2006-2010 гг. работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента.
В 2010 году он стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity.
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